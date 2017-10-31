Цена биткоина поставила новый рекорд

Во вторник, 31 октября, биткоин обновил новый ценовой максимум. Курс первой криптовалюты на бирже Bitfinex поднялся до $6351, передает Forklog.

Как отмечается, рыночная капитализация на этот же момент составляла $105 млрд.

Очередной рост цены криптовалюты происходит на фоне новости о том, что CME Group планирует до конца года запустить торги фьючерсами на биткоин.

Напомним, 29 октября цена первой цифровой валюты сделала резкий рывок вверх, зафиксировав новый рекорд. На бирже Bitfinex цена биткоина достигла верхней отметки в $634, пишет korrespondent.net