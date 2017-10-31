В американском штате Западная Вирджиния заключенный Тодд Уэйн Бойс переоделся и сбежал из тюрьмы. Об этом сообщает телеканал CNN.
Исчезновение мужчины не замечали целые сутки, при этом охрана утверждает, что пересчитывала заключенных. Задержать Бойса удалось лишь через четыре дня, на границе с Мексикой, куда он попытался проникнуть.
Представители пенитенциарного учреждения рассказали, что мужчина совершил побег 25 октября в 6 часов утра по местному времени. Кто передал ему штаны и толстовку не сообщается. Известно только, что надев их, он покинул здание, пишет lenta.ru
Отсутствие Бойса надзиратели заметили лишь вечером следующего дня.
Отмечается, что полиция разыскивала мужчину как вооруженного и опасного преступника. При этом местные власти утверждали, что он не захватил с собой оружия при побеге из тюрьмы.
В сентябре этого года Бойсу предъявили обвинение в попытке убийства за то, что он въехал в полицейскую машину. 27 октября ему должны были вынести приговор. Мужчине грозило от 3 до 20 лет тюрьмы.
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