Заброшенную шахту в Китае превратят в отель

Неподалеку от Шанхая завершается строительство отеля Songjiang InterContinental.Об этом во вторник, 31 октября, сообщает The China Daily.

Часть здания расположена на месте заброшенной шахты. Планируется, что первых посетителей отель примет весной следующего года.

Отель строят в заброшенном карьере глубиной 90 метров, по плану, над поверхностью земли будут возвышаться только два этажа. Основная часть здания построена внутри шахты, еще несколько этажей собираются сделать подводными. Отель рассчитан на 370 номеров, общая вместимость составит до одной тысячи человек. Кроме номеров, там предусмотрены конференц-залы, зоны отдыха и рестораны, пишет lenta.ru

Строительством занимаются британские архитекторы из бюро Atkins. Основной задачей для них стала необходимость вписать здание в окружающий ландшафт, для этого на крыше высадят деревья. Главная изюминка отеля — водопад, который будет стекать из самой высокой точки карьера прям в центре здания.