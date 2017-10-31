Составлен рейтинг лучших стран для приключений

Американский журнал U.S. News & World Report составил рейтинг лучших стран для приключений. Список был составлен по пяти критериям, включающим дружелюбие, развлечения, приятный климат, пейзажи и сексуальность в широком смысле слова.

«Приключенческий туризм — небольшая, но значительная часть глобальной туристической отрасли. Определение приключения может быть субъективным. Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия определило приключенческий туризм тремя категориями: физическая активность, культурный обмен и взаимодействие с окружающей средой. Исследование университета показало, что к концу 2012 года в Европе, Северной Америке и Южной Америке существовало около 70% мировой индустрии приключенческого туризма, оборот которой составил $263 млрд», — говорится в сообщении на сайте журнала.

Второй год подряд первое место в рейтинге заняла Бразилия. Самая большая страна в Южной Америке — одна из самых посещаемых туристами в мире. Ее растянутая береговая линия манит местных жителей и приезжих своими пляжами. Ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро, который проводится перед Великим Постом каждый год, является одним из крупнейших фестивалей в мире и яркой демонстрацией того, как глубоко укоренились в культуре страны музыка и танец. Страна получила высшие баллы в категориях «развлечение» и «сексуальность», пишет moya-planeta.ru