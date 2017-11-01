Наезд на людей на Манхэттене: 8 погибших

В Нью-Йорке задержан подозреваемый после сообщений о стрельбе и наезде на людей. По меньшей мере восемь человек погибли, сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Бласио.

Мэр назвал случившееся трусливым актом террора. По данным властей, злоумышленник проехал по велодорожке в Нижнем Манхэттене, сбивая людей, а затем врезался в школьный автобус.

По данным полиции Нью-Йорка, 11 человек получили "серьезные, но не угрожающие жизни травмы"

Полиция сообщила, что мужчина за рулем имел при себе муляж огнестрельного оружия. Полицейские произвели несколько выстрелов, ранили его в живот и задержали его. Позже в полиции уточнили, что один пистолет у нападавшего предназначался для пейнтбола, а вторый был пневматическим.

Департамент полиции описал злоумышленника как 29-летнего мужчину. Машину он взял напрокат, передает ВВС.

Телекомпания Си-би-эс сообщила имя подозреваемого: Сайфулло Хабибуллаевич (как передали) Саипов. По данным телекомпании NBC он приехал в США с 2010 года из Узбекистана, а в Нью-Йорк прибыл из Тампы, штат Флорида.

Также полиция рекомендовала избегать района улиц Уэст-стрит и Чамберс-стрит в фешенебельном районе Трайбека.