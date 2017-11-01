С сегодняшнего дня пенсии повысят 65 тысячам граждан

Почти 65 тысяч граждан, вышедших на пенсию с 2009 по 2011-ый, с сегодняшнего дня будут получать больше.

Благодаря росту поступлений в бюджет, запланированную на 1 апреля следующего года валоризацию пенсий осуществят на пять месяцев раньше.

Таким образом, пенсии для 58 тысяч человек вырастут на 17%, что составит 255 леев. Пенсии по инвалидности повысят на 28% или на 275 леев.

Это уже второй этап валоризации пенсий. Новую формулу расчета применяют с первого апреля текущего года. Тогда перерасчет сделали для вышедших на пенсию с 2001 по 2008-ой.

С первого апреля 2019-го выплаты пересчитают для тех, кто вышел на заслуженный отдых с 2012 по 2014. А в начале апреля 2020-го - для вышедших на пенсию с 2015-го по 2017-й.