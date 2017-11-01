Несколько бельцких многоэтажек отключили от канализации: подвал затопило сточными водами

Подвалы нескольких многоэтажек в Бельцах заполнены сточными водами. Частная фирма, в ведении которой находится система канализации, просто отключила должников.

Люди жалуются на невыносимый запах и боятся распространения инфекции. Администратор домов признает - общий долг жильцов за канализацию превышает 30 тысяч леев.



Представители фирмы говорят, что отключение стало вынужденной мерой.

В экологической инспекции в законности решения сомневаются. Фирме грозит штраф до 40 тысяч леев:



"Пока разлива сточных вод на общественных территориях не было, но очевидно, что пострадал фундамент дома. Отключение было неавторизованным. Такие меры нужно обсуждать в административном совете".



В городской мэрии знали о намерениях фирмы, но ничего не предприняли. После приезда съемочной группы дома к канализации подключили, отмечает publika.md.