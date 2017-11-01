Так, в части открытия нового бизнеса наша страна поднялась сразу на 21 позицию и расположилась на 23 месте. Улучшилась ситуация и в сфере защиты инвестиций, где отмечен рост на десять позиций. На одну строчку по сравнению с прошлогодними показателями поднялась Молдова и в вопросе регистрации собственности.



Есть в экономике нашей страны и негативные тенденции. Самое ощутимое падение - сразу на 10 позиций - отмечено в части получения кредитов. По этому показателю мы занимаем лишь 42 место. На семь позиций опустилась Молдова и в части доступа к электроэнергии, и на пять - по показателям в области регулирования неплатежеспособности.



В общем рейтинге наша страна расположилась между Румынией и Сербией.

Среди соседних стран лучшие показатели у Румынии, которая, несмотря на падение на девять строчек, занимает 45 место. Украина заняла 76 строчку, выиграв по сравнению с прошлым годом четыре пункта.



Самые лучшие условия для развития бизнеса в Новой Зеландии, Сингапуре и Дании, а худшие - в Венесуэле и Сомали.