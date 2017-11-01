Вдова Честера Беннингтона и мать троих детей Талинда после смерти мужа стала наследницей его пенсионного счёта и "исполнителем завещания", подробности которого пока не раскрываются, передает Лайф.

По данным разных источников, состояние Беннингтона перед смертью оценивалось в $40 млн. Известно, что все активы покойного отходят в фонд "Честер и Талинда Беннингтон Фэмили Траст", который был создан ещё в 2007 году. Также известно, что получателями выплат этого фонда являются дети Честера.

Согласно воле солиста Linkin Park, которая была оформлена в завещательном суде округа Лос-Анджелес, все шесть детей являются бенефициарами целевого фонда. Все члены его семьи, включая троих детей от предыдущего брака, "должны во всём помогать друг другу и держаться вместе".

Примечательно, что Честер не является биологическим отцом всех шестерых детей. У него родилось по одному сыну от бывшей подруги Элки Брэнд и первой жены Саманты Олит. От жены Талинды у него трое родных: один мальчик и две девочки-близняшки. У первой подруги Элки Брэнд ещё до Честера был ребёнок, которого он усыновил. Доверенное лицо Честера должно будет проконтролировать выплаты всем шестерым детям, включая приёмного.

"Я прошу, чтобы мои дети или их опекуны поощряли и позволяли моим детям посещать друг друга, чтобы все мои дети знали, что у них большая и любящая семья", - Из завещания Честера Беннингтона.