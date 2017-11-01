По его словам, новые санкции и попытки с их помощью добиться смены российского курса не стали неожиданными, хотя и вызывают "глубокую озабоченность".

"Мы здесь видим негативную, деструктивную преемственность политики администрации Трампа по отношению к тому, что было заложено еще при Обаме", — сказал он.

По мнению дипломата, шаги Вашингтона заводят отношения двух стран дальше в тупик. Рябков напомнил, что Москва судит об американской политике по делам. "Пока что происходит череда действий, вызывающих наше резкое неприятие", — констатировал он.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал введение новых санкций "бездумной" политикой, поскольку подобные ограничения вредят "развитию экономик в целом всех стран".

Накануне стало известно, что американским физическим и юридическим лицам с конца января 2018 года запретили вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. США призывают Россию соблюдать Минские соглашения по Украине и прекратить "незаконную киберактивность", передает РИА Новости.