По данным источников, на которые ссылается телеканал, мужчина оставил в машине записку о том, что совершает это нападение от имени ИГ*.

Как пишет The Washington Post, в записке также говорится о приверженности Саипова "Исламскому государству"*.

По информации телеканала, подозреваемый — уроженец Узбекистана — живет в городе Патерсон (штат Нью-Джерси), однако во время задержания у него нашли водительские права штата Флорида, в которых указан адрес в городе Тампа.

Как рассказали NBC соседи Саипова, у него есть жена и двое маленьких детей. В свою очередь, знакомый Саипова — Кобилджон Маткаров — заявил телеканалу, что тот "был очень счастливым человеком". "Он любил США и он не террорист. Он всегда счастлив, все время улыбается", — утверждает Маткаров.

Во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. В результате инцидента погибли восемь человек, одиннадцать пострадали. Водитель был ранен полицейскими, его задержали и доставили в больницу.

Власти считают случившееся терактом, президент Дональд Трамп назвал нападавшего невменяемым и заверил, что ИГ не удастся проникнуть на территорию Штатов, передает РИА Новости.