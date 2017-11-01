Cейчас в России заблокированы около 86 тысяч сайтов. Большинство из этих ресурсов (81,5 тысячи) публиковали сведения о наркотиках, самоубийствах, онлайн-казино, взрывчатых веществах и детской порнографии. При этом "пиратских ресурсов" в списке всего 1,8 тысячи. Блокировки, по словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, обходят не более семи-десяти процентов жителей страны.

Как считает замминистра связи РФ Алексей Волин, запрет сократит число пользователей анонимайзеров и VPN-сервисов, хотя и не устранит проблему полностью. В то же время интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уверен, что закон невозможно реализовать.

Часто VPN-сервисами и подобными технологиями пользуются не только частные лица, но и компании, чтобы защитить передаваемую информацию. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что в документе сделана оговорка для шифрования сетей юрлиц, использующих эти сервисы в корпоративных целях.