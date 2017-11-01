Отключения воды в столице: потребителей призывают запастись водой

Потребители по пр. Дачия, 60, в том числе в домах с дробью, останутся в четверг, 2 ноября, без воды. Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения.

„Apă-Canal Chişinău” отмечает, что в связи с выполнением плановых работ компанией „Gas Natural Fenosa”, возможно отключение электроэнергии на насосной станции, что приведет к прекращению подачи воды по этому адресу. Поставка питьевой воды будет прекращена с 09.00 до 17.00, передает IPN.



В четверг будет прекращена подача воды на улицах Алба Юлия, 75 - 77, в том числе с дробью, и Мушатинилор, 1, в том числе с дробью. Воды не будет с 09.00 до 16.00 в связи с выполнением работ по подключению водопровода по ул. Кодрилор, 8/5.



Отключения воды планируются и на ул. Сихаструлуй, а так же на переулках Сихаструлуй, Балтажь, Фокшань, Влад Цепеш, Костешть, Сфынтул Штефан, Галац, Ливэдарилор, Извоарелор, Кобзарилор, Скиноаса дял, Елена Алистар, Витикулторилор, Помикулторилор. Поставка питьевой воды будет прекращена с 09.00 до 20.00 из-за выполнения плановых работ.



После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.