В Японии переизбрали премьер-министра

По итогам голосования в нижней палате парламента Японии Синдзо Абэ был переизбран на пост премьер-министра.

За Абэ, который возглавляет Либерально-демократическую партию, проголосовало 312 депутатов из 465. Для победы ему было бы достаточно набрать более половины голосов, то есть 233.

На выборах 22 октября Либерально-демократическая партия, которую возглавляет Абэ, получила 284 из 465 мест в парламенте, а вместе со своим партнером по коалиции партией Комэйто 313 мест. Каждая партия выдвигает своего кандидата, таким образом премьер-министром становится глава партии, получившей большинство мест в парламенте. В итоге Абэ сохранил за собой пост и стал 98-м премьер-министром страны.

Теперь Абэ приступит к формированию кабинета. Он уже заявил, что намерен оставить состав правительства без изменений. Затем новый кабинет пройдет церемонию утверждения императором, после чего будет считаться официально сформированным, сообщает korrespondent.net