Обнаружена гигантская планета-"монстр"

Международная группа астрономов под руководством исследователей университета Уорвика обнаружила гигантского газового гиганта, сопоставимого по размерам с Юпитером, существование которого до этого момента считалось маловероятным, передает EurekAlert.

Сообщается, что по своей массе планета на 20 процентов уступает Юпитеру. Газовый гигант был назван NGTS-1b.

Расположено небесное тело в созвездии Голубь в удалении на 600 световых лет от Земли. Температура на поверхности планеты составляет 800 К или 530°C.

От своего солнца газовый гигант удален на расстояние, которое составляет только 3 процента от того, которое между Землей и Солнцем. При этом один год на NGTS-1b длится 2,6 земного дня, пишет korrespondent.net

Ученые отмечают, что обнаруженная планета всего лишь вдвое меньше своего светила и является самой большой из известных на сегодня во Вселенной по данному параметру.

"Открытие NGTS-1b было для нас полным сюрпризом - мы не думали найти такую крупную планету у такой небольшой звезды. Это ставит под сомнение то, что мы знаем о формировании планет", - прокомментировал находку доктор Даниэль Байлисс.