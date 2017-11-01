Молдову посетил верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств

Премьер-министр Павел Филип провел сегодня встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером. Стороны обменялись мнениями по вопросам защиты и интеграции в общество этнических меньшинств в Молдове.

Как сообщает Молдпрес, глава кабмина высоко оценил в связи с этим поддержку, предоставленную Бюро ÎCMN в продвижении межкультурной взаимосвязи в нашей стране и политик по поддержке национальных меньшинств. В то же время, премьер подтвердил готовность правительства реализовать Стратегии по укреплению межэтнических отношений в Молдове на 2017-2027 гг. Документ будет реализован посредством трех Планов действий, разработанных Бюро межэтнических отношений при поддержке внешних партнеров, в частности ОБСЕ.

«Поддержка и экспертиза Бюро ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств являются чрезвычайно ценными для нас», - отметил Павел Филип.

В этом контексте, премьер подчеркнул укрепление потенциала Бюро межэтнических отношений, в результате реформы правительства.

Стороны сослались также на ситуацию этнических гагаузов и болгаров в Молдове. Премьер-министр отметил, что башкан АТО Гагаузия является членом кабмина по долгу службы, а одно из заседаний правительства состоялось в этом регионе. В результате, был одобрен план приоритетных действий по улучшению социально-экономической ситуации в регионе. В поле зрения правительства также находятся и проблемы жителей района Тараклия, где компактно проживают этнические болгары. Премьер подчеркнул, что молдавско-болгарский диалог на высоком уровне развивается по нарастающей, и сегодня в Тараклии было открыто Консульство Болгарии в Молдове.

В свою очередь, Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер сказал, что ждет утверждения Плана действий с соответствующим финансированием. Он выразил готовность ÎCMN ОБСЕ и впредь предоставлять поддержку правительству в реализации Стратегических положений, касающихся нацменьшинств.

Приоритетными будут инвестиции в области образования и создания условий для того, чтобы представители нацменьшинств изучали государственный язык. Это является ключевым элементом для интеграции этнических меньшинств в общество Республики Молдова.