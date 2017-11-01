Японские компании заменят роботами тысячи сотрудников

Японские финансовые компании начали автоматизацию бизнеса. Как ожидается, они заменят роботами и программными алгоритмами 30 тысяч сотрудников. Об этом пишет Тehnot со ссылкой на Nikkei.

Так, в холдинговой компании Mizuho Financial Group к 2021 году программы заменят работу восьми тысяч человек. А к 2026 году рабочих мест лишатся 19 тысяч японцев.

Банковская корпорация Sumitomo Mitsui Financial Group открывает новые дата-центры. По прогнозам экспертов, к 2020 году четыре тысячи работников компании лишатся работы, а их задачи станут выполнять программы, пишет korrespondent.net

Наконец, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ сокращает количество подразделений. В ближайшее время руководство автоматизирует 9,5 тысяч рабочих мест главных офисов. Также программами заменят еще 30% сотрудников банковских отделений.