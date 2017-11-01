Молдове обещают укрепление экономики и рост ВВП

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует укрепление экономики и рост ВВП Молдовы в 2017-2019 гг.

В исследовании Migration and mobility 2017 отмечается, что "в 2017 г. Молдова показала стабильный экономический рост, основанный на успехах аграрного сектора, повышении зарплат и, соответственно, личного потребления граждан. В 2018-2019 гг. экономическое развитие будет также связано с ростом потребления, увеличением инвестиций и объемов экспорта".



Исходя из этих данных, эксперты ВБ прогнозируют "рост ВВП в 2017 г. - 3,5%, в 2018 - 3,8%, в 2019 - 3,6%", передает Инфотаг.



"Этому будет способствовать рост государственных трансфертов и объемов денежных переводов из-за рубежа. А возобновление внешней макрофинансовой поддержки позволит увеличить инвестиционные расходы государства. На этом фоне ожидается и снижение уровня бедности ($5,5 в день) на три процентных пункта в течение 2017-2019 гг.", - отмечаетстя в цитируемом документе..