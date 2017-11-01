Южная Корея не будет разрабатывать ядерное оружие

Южная Корея не будет разрабатывать собственное ядерное оружие, невзирая на угрозу со стороны ядерной Северной Кореи. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в обращении к парламенту, сообщает AFP.

"Усилия Северной Кореи, направленные на то, чтобы стать ядерной державой, не могут быть приняты или допустимые. Мы также не разрабатывать и не будем обладать ядерным оружием", - заявил президент.

Издание подчеркивает, что после проведения шестого мощного ядерного испытания НДР южнокорейские СМИ и оппозиционные политики призвали вернуть в страну американское тактическое ядерное оружие, изъятое с полуострова в 90-е годы, или разработать собственное, сообщает korrespondent.net

Однак Мун Чжэ Ин подчеркнул в своем обращении, что подход Сеула будет "основан на совместной декларации о денуклеализации Корейского полуострова, объявленной обеими Кореями" в 1992 году.