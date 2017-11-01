Фермеры подали около 5,5 тыс. заявок на субсидии

Фермеры Молдовы запросили у государства субсидий на 200 млн. леев больше, чем зарезервировано в Национальном фонде сельского хозяйства и развития сельских районов на 2017 г.

Как сообщили Инфотаг в Агентстве по интервенциям и выплатам в сельском хозяйстве (AIPA), всего сельхозпроизводителями подано на 31 октября (срок окончания приема) 5,5 тыс. заявок на 786,7 млн. леев, из которых, однако, пока лишь 180,2 млн. леев одобрено к выплате.



В Национальном фонде на этот год предусмотрено 900 млн. леев, однако порядка 335 млн. леев было направлено на ликвидацию долгов перед сельхозпроизводителями за 2016 г.



Согласно положениям Регламента о порядке распределения средств Национального фонда, заявления на получение субсидий, одобренные AIPA, но не уместившиеся в бюджет, переносятся на следующий год.



Ранее директор AIPA Николае Чубук говорил, что в этом году агентство может впервые за несколько лет закончить кампанию по приему заявлений без долгов перед сельхозпроизводителями.