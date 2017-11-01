В Одессе экстренно сел самолет, летевший из России

В аэропорту Одессы совершил экстренную посадку самолет, летевший из московского Домодедово в Турцию. Как сообщил советник главы областного управления полиции Руслан Форостяк, меры были приняты из-за найденного подозрительного пакета в туалете.

"Один из пассажиров пожаловался на состояние здоровья, а именно на расстройство в желудке, и долгое время находился в помещении туалета. Экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, провел детальный осмотр туалетной кабины и обнаружил в помещении спрятанную подозрительную сумку. Находка вынудила экипаж принять решение совершить экстренную посадку на ближайшем аэродроме, им оказался международный аэропорт в Одессе", – сообщил Форостяк на своей странице в Facebook вечером во вторник, 31 октября.

Позже он уточнил, что ничего подозрительного в оставленных вещах обнаружено не было.

"Пассажир провел в туалете длительное время, вышел оттуда переодетый в другую одежду, в спрятанных и "забытых" вещах не обнаружено ничего подозрительного", – отметил он.

По его словам, сейчас с мужчиной, гражданином Литвы, общаются сотрудники Службы безопасности Украины, пишет Корреспондент.net