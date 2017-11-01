Ferrari показала 1050-сильный трековый суперкар

Компания Ferrari создала экстремальный вариант трекового гиперкара Ferrari FXX K под названием FXX K Evoluzione, мощность которого составляет 1050 лошадиных сил. Автомобиль был представлен в рамках мероприятия Finali Mondiali 2017, передает Drive.

Издание сообщает, что мощность автомобиля - 1050 л.с. при 900 Нм крутящего момента. При этом новинка оснащена 6,3-литровым "атмосферником" V12, который работает в паре с роботизированной коробкой с двумя сцеплениями и встроенным электромотором.

Спорткар предназначен только для гоночных треков, и является плодом сотрудничества инженеров Ferrari и дизайнеров центра Ferrari Style, сообщает korrespondent.net