Мужчина зарубил топором четырех человек в России

В России возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя села Шеркалы Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемого в убийстве четырех человек в поселке Березово. Об этом сообщает региональное управление Следкома РФ.

По предварительным данным, 31 октября подозреваемый вместе со своей подругой приехал в Березово для обследования в больнице. На ночлег они остановились у 39-летней местной жительницы. В гостях они вместе с тремя ее знакомыми 19, 48 и 55 лет употребляли алкоголь и играли в карты.

"Между подозреваемым и 19-летним юношей в связи с выигрышем последнего в карты произошла ссора. Вооружившись топором, мужчина нанес поочередно удары хозяйке квартиры и трем ее гостям", – говорится в сообщении.

Потерпевшие погибли на месте. Мужчина попытался скрыться, однако вскоре был задержан полицейскими.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье убийство (п."а" ч.2 ст.105 УК РФ). Готовится ходатайство о его аресте, пишет korrespondent.net