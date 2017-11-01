Биологи нашли новые свидетельства того, что болезнь Альцгеймера может быть заразной и передаваться при переливании крови, говорится в статье, опубликованной в журнале Molecular Psychiatry.
В сентябре 2015 года ученые из Великобритании, которые изучали мозг людей, погибших от "коровьего бешенства", выяснили, что болезнь Альцгеймера на самом деле может передаваться от одного человека к другому в результате "заражения" их нервной ткани чужеродными прионами.
Прионы представляют собой "клубки" спутанных и неправильно собранных белковых молекул, которые накапливаются в нервных клетках больных людей и, как оказалось, способны стимулировать появление бляшек бета-амилоида в нейронах здоровых людей при попадании в их кровь и мозг, передает РИА Новости.
Это впервые поставило медиков перед фактом, что болезнь Альцгеймера может быть заразной. Как обнаружили ученые уже в этом году, переносчиком и источником прионов могут быть некоторые болезнетворные бактерии. Вдобавок к этому биологи выяснили, что прионы могут быть частью иммунной системы, защищающей клетки от микробов и других патогенов.
Сун и его коллеги провели эксперименты на мышах с частично "человеческой" ДНК. Они подтвердили, что болезнь Альцгеймера может быть заразной и распространяться не только при поедании зараженных тканей мозга или при инъекциях гормона роста, извлеченных из гипофиза ее жертв, но и при простом переливании крови.
Как объясняют ученые, трансплантация генов, связанных с работой белка APP и накоплением бляшек бета-амилоида в мозге, нередко приводит к развитию болезни Альцгеймера у мышей, обычно от нее не страдающих, что позволяет использовать их для изучения недуга. Когда Сун и его команда услышали об открытиях их британских коллег, они решили использовать этих мышей для проверки гипотезы о "заразности" болезни Альцгеймера.
Руководствуясь данной идеей, ученые соединили кровеносные системы двух подобных грызунов при помощи специального устройства, позволявшего им обмениваться плазмой и белками крови, и проследили за изменениями в работе мозга. Операция привела к быстрому развитию болезни Альцгеймера у мышей, раньше не страдавших от нее. В пользу этого говорило и то, что частицы бета-амилоида быстро проникли в их мозг и запустили в его клетках процесс накопления подобного "белкового мусора". Это привело к массовой гибели клеток в центре памяти и развитию типичных проблем, которые испытывают люди и животные при приобретении данной болезни.
Что еще интереснее, аналогичного результата можно добиться даже в том случае, если заражаемая мышь будет носителем не человеческих, а мышиных генов, предположительно, связанных с развитием болезни Альцгеймера. Это говорит о том, что именно клубки бета-амилоида являются "возбудителем" болезни и могут вызвать ее сами по себе.
Если данное открытие подтвердится, медики должны будут особенно тщательно подходить к проверке образцов крови на наличие подобных белковых молекул при ее сборе и переливании. Кроме того, результаты эксперимента говорят о том, что очистка крови и периферийных органов от бета-амилоида может замедлить развитие болезни или даже остановить ее.
Комментарии
- В Подмосковье "модная" няня обокрала дом на полтора миллиона рублей
- Назван критический возраст для отцовства
- Велосипедист до смерти забил водителя за опасный маневр на дороге
- Новосибирского школьника осудят за исправление двоек
- Маршрутка наехала на пешехода в центре Кишинева
- В парке Киева нашли повешенным мужчину
- Мужчина зарубил топором четырех человек в России
- Фермер убил жену и троих детей во Франции
- Составлен рейтинг лучших стран для приключений
- Заброшенную шахту в Китае превратят в отель
- В Подмосковье "модная" няня обокрала дом на полтора миллиона рублей
- В Индии взорвался трансформатор: 14 погибших
- Sony создала робота-собаку с OLED-глазами. ВИДЕО
- Назван критический возраст для отцовства
- В России озеро ушло под землю. ВИДЕО
- Наезд на людей на Манхэттене: 8 погибших
- Американский заключенный переоделся и ушел из тюрьмы
- Шквальный ветер отогнал море от побережья Одессы. ФОТО
- Названо доступное средство профилактики рака
- Составлен рейтинг лучших стран для приключений
- Павел Филип: "Президент Игорь Додон закончил свои дела в качестве президента ..."
- Что происходит в Каталонии: все подробности
- Российский самолет сдуло с посадочной полосы в аэропорту Бремена
- Жители Сибири увидели в небе огромный светящийся шар. ВИДЕО
- Поход в кафе закончился трагедией: жительницу Кишинева жестоко избили и изнасиловали
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вы будете душой компании. Не следует заниматься разработкой новых проектов. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Пришло время пожинать плоды.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Исключительно плодотворный рабочий день. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для деловых начинаний. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня возможны перемены. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com