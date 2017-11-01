Facebook, Twitter и Google рассказали в сенате о российских троллях

Адвокаты компаний Facebook, Twitter и Google дали показания представителям сенатского подкомитета по проблемам преступности и терроризма, расследующего российское вмешательство в американские президентские выборы в США в 2016 году.

Слушания продлятся два дня и называются "Экстремистский контент и российская дезинформация в сети", передает ВВС.

Представители интернет-компаний отвечали на вопросы сенаторов о том, почему во время президентских выборов они не заметили или не отреагировали должным образом на организованную на российские деньги пропагандистскую кампанию.

Законодатели в США рассматривают возможность принять новые правила для американских соцсетей и крупнейших компаний в интернете. Среди рассматриваемых вариантов - приравнивание крупнейших соцсетей к СМИ.

По мнению сенаторов, изменения необходимы, чтобы защитить американцев от распространения в интернете и соцсетях пропаганды, дезинформации и подстрекательских сообщений.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил на слушаниях, что существующие правила не работают.

Днем ранее компания Facebook сообщила, что 126 миллионов американцев могли видеть контент, размещавшийся в "Фейсбуке" с 2015 года лицами, действовавшими из России и в интересах российского государства.

Компания Twitter сообщает, что ей удалось обнаружить не менее 36 тысяч российских ботов, распространявших 1,4 млн автоматических твитов, связанных с президентскими выборами в США, которые пользователи видели не менее 288 миллионов раз.

Google сообщил, что российские тролли разместили более тысячи политически ангажированных видеоклипов на YouTube, используя 18 разных каналов.