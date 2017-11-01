Из секс-скандала закрывается сериал "Карточный домик"

Netflix объявил о приостановке производства популярного сериала "Карточный домик" после того, как исполнительный директор сериала Кевин Спейси был обвинен в сексуальных домогательствах.

В "Карточном домике" Спейси играет также главную роль. О решении прекратить производство сериала совместно объявили Netflix и кинокомпании Media Rights Capital (MRC), передает ВВС.

"MRC и Netflix решили остановить производство шестого сезона "Карточного домика" до дальнейшего уведомления, чтобы дать нам время проанализировать текущую ситуацию и решить любые проблемы, касающиеся нашей съемочной группы и актеров", - говорится в заявлении двух кампаний.

В понедельник, уже после разразившегося скандала, продюсеры заявляли, что нынешний шестой сезон, съемки которого сейчас идут в павильоне в Балтиморе, станет последним для этой политической драмы.

Представитель Netflix сказал, что решение о завершении сериала в 2018 году было принято уже несколько месяцев назад. По сведениям журнала Variety, продюсеры рассматривают возможность запуска других фильмов, сюжетно связанных с "Карточным домиком".

Американский актер Энтони Рэпп, известный по роли лейтенанта Стамеца в сериале "Звездный путь: Дискавери", рассказал о сексуальных домогательствах со стороны Кевина Спейси. В интервью изданию BuzzFeed Рэпп рассказал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси пытался склонить его к сексу. По словам Рэппа, это произошло после вечеринки дома у Спейси, когда все гости разошлись.

"Он подхватил меня, как жених невесту. Я начал изворачиваться, мол, что происходит? Он уложил меня на кровать и забрался сверху", - рассказал Рэпп. По его словам, в этот момент Спейси был сильно пьян.

Рэппу удалось вырваться и убежать, но случившееся очень напугало и травмировало его, признался актер. Он добавил, что рассказать об инциденте он решил на фоне скандала, развернувшегося вокруг американского продюсера Харви Вайнштейна.

Сам Спейси заявил, что не помнит такого случая, но принес Рэппу свои извинения.

"Я в ужасе от этой истории. Я правда не помню этой встречи, ведь это, вероятно, было более 30 лет назад. Но если я вел себя так, как он описывает, то я приношу ему искренние извинения за свое неподобающее пьяное поведение", - говорится в заявлении Спейси в "Твиттере".