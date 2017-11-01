Гражданин Молдовы пытался ввезти в Россию полтонны мяса

В Россию не пустили полтонны мяса из Молдовы. Об этом сообщило Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

В ведомстве отметили, что в рамках мероприятий по выявлению и пресечению каналов незаконного перемещения сельскохозяйственной продукции, был предотвращен ввоз железнодорожным транспортом в Российскую Федерацию 515 кг мяса неизвестного происхождения.

При проведении контроля данного груза было установлено, что его перевозка осуществлялась гражданами Молдовы без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность.

Мясо везли без маркировки и с нарушением условий транспортировки в пассажирском поезде №342 сообщением «Кишинев-Москва».

По указанным причинам, небезопасная в ветеринарно-санитарном отношении продукция изъята из пассажирского состава, пишет noi.md

