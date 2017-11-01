РАК (22 июня - 23 июля)

День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

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