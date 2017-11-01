Маршрутка наехала на пешехода в центре Кишинева

В центре столицы маршрутка сбила пешехода на улице Измаильской. Авария произошла 27 октября.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что пострадавший - 29-летний житель Кишинева. Он получил множественные переломы ноги. За рулем маршрутки 120 находился 40-летний мужчина.

Недалеко от места происшествия полиция была установлена камера видеонаблюдения и она зафиксировала момент ДТП. Пострадавший был доставлен в больницу, а водитель - в управление полиции для дачи показаний.

Водителю грозит штраф до 13 000 лей, общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 3 лет с лишением или без права на управление транспортным средством сроком до 2 лет.