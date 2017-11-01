Новосибирского школьника осудят за исправление двоек

В Новосибирске завершено и передано в суд дело 16-летнего школьника, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Весной 2016 года ученик одной из гимназий Новосибирска с помощью компьютерной программы получил логин и пароль администратора электронного журнала класса, которыми поделился с приятелем. Тот, получив доступ к системе, в течение месяца следующего учебного года исправлял в нем плохие оценки на хорошие. Причем не только себе, но и просившим об этом одноклассникам, передает Лента.ру.

«В ноябре того же года преподаватели гимназии заметили внесенные в журнал изменения и сообщили об этом в полицию. После проведения проверки по данному факту было возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В итоге подростку было предъявлено по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший ее модификацию»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.