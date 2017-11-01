Велосипедист до смерти забил водителя за опасный маневр на дороге

Велосипедист из Брянской области обвиняется в том, что до смерти избил водителя автомобиля за то, что тот едва не задавил его на дороге. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, во дворе одного из жилых домов города Новозыбков 28-летний обвиняемый в ходе ссоры избил 35-летнего мужчину, который спустя два дня скончался в больнице от причиненных травм головы. Со слов обвиняемого, ссора произошла из-за ситуации на дороге.

«Фигурант уголовного дела утверждает, что, когда он ехал на велосипеде, его чуть не сбил пронесшийся рядом автомобиль под управлением потерпевшего. Спустя непродолжительное время он жестоко наказал водителя за опасный маневр», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Обвиняемый заключен под стражу, передает Лента.ру.