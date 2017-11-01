Турецкий сухогруз затонул в Черном море, есть жертвы

Турецкий сухогруз Bilal Bal затонул в районе города Шиле на черноморском побережье Турции, сообщает газета Сабах.

На судне, которое следовало с грузом железной руды из турецкого порта Гемлик на Мраморном море в черноморский порт Эригли, находился экипаж из 13 человек. Все они – граждане Турции.

Береговая охрана Турции начала поисково-спасательную операцию, в ходе которой сначала обнаружила пустые шлюпки и спасательные жилеты, а затем – тела четырех погибших членов экипажа, сообщает korrespondent.net

Судно было построено в 1974 году.