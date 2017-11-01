Назван критический возраст для отцовства

Группа американских ученых пришла к выводу, что сперматозоиды мужчин старшего возраста развиваются медленнее, нежели те зародыши, которые возникли из половых клеток молодых мужчин, передает Daily Mail.

Итоги данного исследования были представлены на ежегодной конферении Американского общества репродуктивной медицины, проходившей в городе Сан-Антонио в штате Техас.

В качестве сравнения ученые отметили, что сперматозоиды мужчин старше 50 лет развиваются на 35 процентов медленнее, нежели молодых мужчин младше 35 лет, пишет korrespondent.net

Кроме того, эмбрионы возникшие от спермы более взрослых мужчин поздно достигают стадии бластоцисты, когда зародыш прикрепляется к стенке матки. При этом у молодых мужчин этот процесс занимает на 4,3 процента меньше времени.

В ходе исследования ученые проанализировали видеозаписи, на которых был снят процесс развития свыше 3,5 тысяч эмбрионов, которые были взяты у 527 гетеросексуальных пар.