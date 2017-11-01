В России озеро ушло под землю. ВИДЕО

Во Владимирской области РФ ушло под землю лесное озеро Саканцы глубиной более 20 метров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника отдела водных ресурсов и водопользования обладминистрации Ивана Шапошникова.

По его словам, это произошло из-за процессов карстообразования, идущих в этой местности, пишет korrespondent.net

"В результате размывания грунта образовались пустоты, в которые ушла вода вместе с рыбой. Сказать, что будет с озером дальше пока невозможно. Есть вероятность, что место провала зальется и озеро опять восстановится. В настоящее время на месте озера лишь воронка", – сказал он.

Шапошников уточнил, что озеро располагалось недалеко от Пивоваровского провала, аналогичной карстовой воронки, которая образовалась в 1959 году.

Карстовая воронка – это провал грунта естественного происхождения. Воронка возникает, когда подземные воды размывают почву и горные породы, и земля проваливается в образовавшиеся пустоты.