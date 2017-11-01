В Индии взорвался трансформатор: 14 погибших

Вблизи индийского города Джайпур, в деревне Хатлой, взорвался трансформатор, в результате чего погибло 14 человек. Об этом сообщает Oneindia News, ссылаясь на данные министра по информации и телерадиовещанию Индии Раджьявардхана Ратхора.

Инцидент произошел возле дворца бракосочетания, что привело к большому числу случайных жертв. Семь человек получили тяжелые ожоги от кипящего масла, выброшенного из трансформатора после взрыва.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Среди них – беременная женщина, ребенка которой спасти не удалось. Семьям погибших обещана выплата компенсаций.

Местные жители назвали причиной взрыва некачественное обслуживание трансформатора, пишет korrespondent.net