Павел Филип выразил соболезнования американскому народу

Премьер-министр Павел Филип выразил президенту США Дональду Трампу и всему американскому народу соболезнования в связи с терактом, произошедшем накануне в Нью-Йорке.

"В эти минуты тяжких испытаний выражаю полную солидарность народа Республики Молдова с гражданами США. Перед лицом этой ужасной трагедии, вновь заявляю о твердом намерении моей страны продолжить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом", - говорится в послании главы правительства.

Вчера, во второй половине дня водитель пикапа намеренно выехал на велосипедную дорожку и сбил нескольких велосипедистов, после чего вышел из машины и стал размахивать предметом, похожим на пистолет. Согласно последним данным, в результате теракта погибло 8 человек и еще 12 были ранены.