Теракт в центре Нью-Йорка: все подробности. ФОТО

В результате теракта в Нью-Йорке погибли восемь человек, еще 15 получили ранения. Известно, что на велосипедистов Манхэттена наехал гражданин Узбекистана.

По предварительным данным, 29-летний подозреваемый Сайфулло Саипов присягнул на верность террористической организации "Исламское государство". При задержании полиция ранила его в живот и сейчас он находится в больнице.

Корреспондент.net собрал всю информацию о теракте в Нью-Йорке.

Как произошел теракт

Преступник выехал на легком грузовике, который взял в аренду, на велодорожку на Уэст-Стрит в Манхэттене около 15.05 по местному времени (21.05 по млд). Он проехал примерно 20 кварталов и сбил около 20 человек.

Шесть человек погибли на месте, два скончались в машинах скорой помощи по дороге в больницу. Около 15 получили ранения, но власти подчеркивают, что пострадавших может оказаться больше, поскольку некоторые из них могли покинуть место происшествия сами.

Проехав по велодорожке несколько кварталов, пикап врезался в школьный автобус на углу Чеймберс Стрит. Водитель вышел из автомобиля, выкрикивая "Аллах Акбар".

Он размахивал чем-то похожим на оружие. В первых сообщениях о терактах в Нью-Йорке сообщалось, что водитель стрелял в прохожих. Как выяснилось позднее, он держал в руках пейнтбольное оружие и пневматическое ружье.

Как видно из опубликованных записей, нападавший некоторое время смог пройти по магистрали. Затем, по данным Reuters, полицейские открыли по нему огонь и ранили в живот. Он был доставлен в ближайший госпиталь.

Пятеро погибших были гражданами Аргентины, отмечавшими 30-ю годовщину их выпуска из школы, заявило аргентинское министерство иностранных дел. Все погибшие в теракте на Манхэттене были мужчинами.

Что известно о нападавшем

Теракт произошел неподалеку от мемориала жертвам атаки 11 сентября 2001 года, когда два самолета, управляемые террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра. В результате теракта погибли 2977 человек, пострадало около 6300.

СМИ сообщают, что нападавшим на пикапе был 29-летний гражданин Узбекистана Сайфулло Хабибуллаевич Саипов.

По данным телеканала Fox News, у подозреваемого в совершении теракта имелась просроченная грин-карта.

Он жил во Флориде, выиграв в 2010 году американскую визу в ходе "лотереи разнообразия" Diversity VISA. Официально это не подтверждено; в полиции лишь сообщили, что преступнику 29 лет.

Саипов работал одним из водителей Uber, сообщили в компании. Он успешно прошел проверку, обязательную для всех водителей, пользующихся этим сервисом заказа такси, заявили представители компании, добавив, что сейчас аккаунт Саипова отключен.

Незадолго до атаки Саипов оставил записку - на листе бумаги он написал на английском языке, что совершает атаку на мирных граждан и детей-инвалидов "во имя Исламского государства".

Однак ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке.

Знакомый нападавшего Кобиджон Маткаров рассказал New York Times, что Саипов никогда не выглядел как терорист.

"Он любил США. Казалось, что ему очень везло, он выглядел счастливым и всегда говорил, что у него все хорошо", - рассказал он. ​

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил соболезнование президенту США Дональду Трампу в связи с терактом в Нью-Йорке и выразил готовность узбекской стороны содействовать в расследовании.

Реакция властей

Трамп написал в Twitter практически сразу после атаки, что приказал министерству внутренней безопасности США приступить к выполнению Чрезвычайной программы проверки иммигрантов.

"Быть политикорректным - нормально, но не в этом случае! Похоже, что теракт в Нью-Йорке совершен больным и психически неуравновешенным человеком", - написал американский президент.

В официальном заявлении Трампа он приносит соболезнования всем родственникам жертв теракта.

"Моя администрация обеспечит полную поддержку департаменту полиции Нью-Йорка, расследование также ведет ФБР", - говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Также в тексте Трамп благодарит тех, кто первым пришел на помощь пострадавшим в этой "трусливой атаке".

Первым о том, что нападение признали терактом сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

"Мы дадим на это ответ, как и поступали и раньше, и остановить нас будет нельзя", - заявил Де Блазио.

Премьер-министр Павел Филип выразил президенту США Дональду Трампу и всему американскому народу соболезнования в связи с терактом, произошедшем накануне в Нью-Йорке.

"В эти минуты тяжких испытаний выражаю полную солидарность народа Республики Молдова с гражданами США. Перед лицом этой ужасной трагедии, вновь заявляю о твердом намерении моей страны продолжить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом", - говорится в послании главы правительства.

Последний крупный теракт в Нью-Йорке произошел больше года назад: 17 сентября в Нью-Йорке и Нью-Джерси были взорваны самодельные бомбы. Тогда пострадали 29 человек. За теракты был задержан 29-летний Ахмад Хан Рахами, американец афганского происхождения.