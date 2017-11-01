Детская шалость обернулась смертью ребенка в Одесской области

В Одесской области правоохранители проводят проверку по факту травмирования детей.

Как сообщила пресс-служба ГУНП, в селе Петропавловка, Саратского района, две 12-летние девочки решили прокатиться на подножке грузового автомобиля «Mersedes-Benz 308», развозившего продукты по магазинам.

Когда автомобиль выехал на автодорогу, девочки запрыгнули на подножку и стояли на ней, удерживаясь за ручку задних дверей. Проехав немного, они спрыгнули. В результате падения дети получили серьезные травмы — одна из них скончалась в больнице, вторая находится в реанимации.

34-летний водитель, управлявший грузовиком, не видел детей. На выезде из села его остановили местные жители, которые рассказали о травмировании девочек, передает dumskaya.net.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.