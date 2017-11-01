Призывник пожаловался на чиновника, обещавшего "освобождение" от армии

Специалист военного территориального центра Бельц предстанет перед судом за вымогательство.

Молодой человек, которого должны были призвать в армию, получил заверения чиновника, что ему сделают документ, по которому избавят от призыва. Получив 600 евро, "благожелатель", однако, ничего не стал предпринимать, передает Инфотаг.

Юноша пожаловался в Национальный центр по борьбе с коррупцией, и чиновник был задержан по обвинению в коррупции.

Прокуроры считают его вину доказанной и передали материалы в суд. Ему грозит до шести лет лишения свободы или штраф в 200 тыс. леев.