Четырех человек задержали за взятку в 15 тысяч евро

По обвинению в получении взятки в 15 тыс. евро оперативниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержаны бывший и действующий полицейские, адвокат и бухгалтер частной фирмы.

По версии следствия, они вымогали 20 тыс. евро у предпринимателя, против которого возбуждено уголовное дело. Вымогатели уверяли испуганного бизнесмена, что за деньги смогут уладить его проблемы в Апелляционной палате и прокуратуре, вплоть до закрытия дела.

Коммерсанту удалось снизить сумму взятки на четверть, а остальные деньги были переданы под контролем работников НЦБК.

После того, как они оказались в руках злоумышленников, те тотчас были арестованы. Им грозит до семи лет лишения свободы или крупный штраф.