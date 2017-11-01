Представители Пентагона в комментарии Медузе подтвердили сбор биоматериалов в России. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о сборе иностранцами биоматериала по всей стране с неизвестной целью.
В Пентагоне рассказали, что тендер на поставку биоматериала из России был объявлен для продолжения исследований опорно-двигательного аппарата и "выявления различных биомаркеров, связанных с повреждениями".
В примечаниях к тендеру сказано, что все образцы нужно собрать в России, они должны быть от представителей европеоидной расы. Правительству не нужны образцы из Украины.
Представитель учебного командования военно-воздушных сил США Бо Дауни рассказал, что для исследования требовались два набора данных. Первый предоставила американская компания. Для продолжения работ требовались новые образцы, сходные с теми, что были предоставлены изначально, пишет nv.ua
"Как оказалось, в изначальном наборе содержались образцы, собранные в России, следовательно, такие же образцы должны быть и в контрольной группе. Главное здесь - задача соблюсти чистоту исследования, а не принадлежность биоматериалов", - сказал Дауни.
Исследования проводил Центр молекулярного обнаружения 59-го медицинского звена ВВС США. Представители центра уточнили, что в первоначальном запросе ВВС не указывалось, откуда именно должны поступать образцы.
ВВС США в июле 2017 года опубликовали заявку на получение образцов РНК и синовиальной жидкости (она заполняет полость суставов), указав в описании, что образцы должны быть собраны в России.
Напомним, 30 октября президент России Владимир Путин заявил, что иностранцы собирают биологические материалы по всей России. "Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос - это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", - сказал он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пользуется информацией от спецслужб. "Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность - представители неправительственных организаций и других органов", - сказал Песков.
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