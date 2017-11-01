Миссия Марс-2020: Новый марсоход NASA получит 23 "глаза"

Специалисты NASA установят на новом марсоходе миссии Марс-2020 новейшие камеры, которые позволят лучше рассмотреть просторы красной планеты.

Как сообщили в агентстве, новый марсоход будет иметь больше "глаз", чем любой предыдущий ровер NASA. 23 камеры получат лучшее разрешение и цветопередачу по сравнению с оснащением марсоходов прошлого поколения.

Большое количество камер позволит лучше видеть препятствия на поверхности Марса, показать широкие панорамы, изучить атмосферу и грунт планеты.

В отличии от оптики старого марсохода Curiosity, камеры нового ровера позволят делать трехмерные цветные снимки намного лучшего качества, пишет nv.ua

Разработкой камер занимались инженеры Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния.

О старте программы Марс-2020 NASA сообщило в декабре 2012 года. Разработка нового марсохода основана на конструкции предыдущего ровера Curiosity.