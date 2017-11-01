Лесные пожары охватили 15 районов Италии

Из-за возгораний одно время даже была закрыта скоростная автомагистраль на границе между Италией и Францией, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Так, пожарные борются с огнем одновременно в 15 районах. Итальянские города Варесе и Комо, расположенные недалеко от границы со Швейцарией, также находятся под влиянием лесных пожаров.

Отмечается, что в Ломбардии из-за распространения лесных пожаров и длительной засухи служба гражданской защиты заявила о готовности обратиться с просьбой о введении чрезвычайного положения, пишет УНИАН.