Россия и Китай могут объединить платёжные системы

Россия и Китай рассматривают возможность объединения национальных платёжных систем. Об этом заявлено в ходе визита в Пекин российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Речь идёт об интеграции российских карт «Мир» с китайскими UnionPay, которые принимают в большинстве стран мира.

В частном порядке кобейджинговые соглашения уже заключаются — первые карты российского банка, работающие с китайской системой, были выпущены в июле этого года, передает euronews.com.

"В настоящий момент обсуждаются вопросы того, чтобы карта «Мир» была каким-то образом связана с китайскими платежными инструментами, что позволяет использовать эти карты в расчётах как на территории России, так и на территории других стран, " - сообщил Медведев.



По его словам, подобные соглашения позволят избежать проблем с американскими системами.



Российская Национальная система платёжных карт появилась в 2014 году, когда VISA и MasterCard отказывались обслуживать карточки российских банков, попавших под санкции.