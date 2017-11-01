Дрон для восстановления сотовой связи испытали в Испании

Британский сотовый оператор Vodafone провел в испанской Андалусии испытания дрона, предназначенного для восстановления связи в районах, пострадавших от стихийного бедствия. Как пишет Aviation Week, во время испытаний дрон провел в воздухе чуть больше суток, обеспечивая связь стандарта 4G. Проверки признали успешными.

В результате наводнений, ураганов или землетрясений без сотовой связи нередко остаются обширные территории. При этом быстрого восстановления коммуникаций как правило не производится, поскольку различным службам приходится решать ряд первостепенных задач, включая восстановление жилой инфраструктуры и систем подачи питьевой воды.

В испытаниях использовался гексакоптер Yuneec Tornado. Аппарат был привязан к станции Safe-T компании Elistair. Такая станция позволяет связать дрон гибким камебелем с наземным источником питания, благодаря чему аппарат может очень долгое время находиться в воздухе. На дрон специалисты Vodafone установили компактную сотовую ячейку CrowdCell.

Во время испытаний дрон чуть больше суток висел на высоте 80 метров. Подключившиеся к сотовой ячейке аппараты получали связь на скорости до трех мегабит в секунду. В ближайшее время сотовый оператор намерен провести еще серию испытаний.

Новые дроны, получившие название Flying COW (Flying Cell on Wings, летающая крылатая ячейка), позволят оперативно восстанавливать связь еще до того, как будут приведены в порядок и подключены к сети пострадавшие наземные сотовые вышки, передает nplus1.ru.

Беспилотник оснащен оборудованием трансляции и приема сигнала стандарта LTE, способным обеспечивать надежную связь на территории площадью 104 квадратных километра. Такое покрытие обеспечивается с высоты полета дрона в 91 метр. Для передачи данных Flying COW использует спутниковую связь.

Новыми беспилотниками предполагается оснащать машины ремонтных бригад AT&T. По прибытии в место, утратившее сотовую связь, такие бригады будут выпускать привязной дрон, тем самым восстанавливая связь. После этого они смогут спокойно заниматься восстановлением наземного оборудования.