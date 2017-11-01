Ребенок впал в кому после визита к стоматологу в России

СК начал проверку после того, как 5-летний мальчик впал в кому после визита к столматологу в Томской области. Об этом сообщили в региональном СУСК.

Инцидент произошел в Кракасокском районе области. Ребенок впал в кому после операции, которая проводилась под общим наркозом.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", пишет ren.tv