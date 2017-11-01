Эпидемиологи выявили два разных варианта вируса Эбола

Российские эпидемиологи обнаружили в Гвинее два разных варианта вируса Эбола – привычный и мутирующий со скоростью вируса гриппа. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, циркулировало два варианта вируса – один до начала массового распространения, другой – после.

"Второй вариант был отличен от варианта привычного нам, имел достаточное количество замен и изменялся с такой же скоростью, как изменяется, например, вирус гриппа", – объяснила Попова.

По ее словам, в мире усиливаются биологические риски. Это связано с формированием устойчивости к противовирусным препаратам, пишет ren.tv