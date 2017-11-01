Турецкие предприниматели предложили отменить "все включено"

Турецкие предприниматели выступили за отмену системы "все включено" (all inclusive), потому что она мешает получать полноценную выгоду от туризма, пишет турецкая газета Sozcu со ссылкой на главу Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокена.

Данный шаг, считают авторы инициативы, поможет иностранным туристам лучше ознакомиться со страной и принесет пользу ее экономике, передает newsru.com.

Система "все включено" получила в стране широкое распространение с 1990-х годов, она есть практически на всех курортах, чаще всего ей пользуются туристы из России и Германии.

Теперь распространенность такого сервиса может помешать Турции попасть в пятерку лучших стран по доходам от туризма, считают в конфедерации. "Если мы ликвидируем систему "все включено", туристы покинут отели и начнут чаще посещать достопримечательности, ходить по магазинам. Это позволит оживить ремесленный сектор и поспособствует глобальным национальным целям", - сказал Паландокен.

Турция рассчитывает к 2023 году войти в пятерку лучших в мире направлений и принимать к этому времени более 50 миллионов туристов в год.