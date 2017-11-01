Суррогатная мать забеременела во время беременности в США

В США женщина, которая вынашивала ребенка для бесплодной пары, повторно забеременела. Об этом сообщает ABC.

У Джессики Аллен двое своих детей. Она согласилась стать суррогатной матерью для пары из Китая. Через полтора месяца после успешной процедуры ЭКО во время УЗИ медики обнаружили два плода.

Сначала врачи предположили, что женщина беременна близнецами. Но после кесарева сечения они заметили, что один ребенок легче другого. Тест ДНК показал, что этот малыш был родным сыном Джессики: ей удалось забеременеть от своего парня, несмотря на использование контрацепции.