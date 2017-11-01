Названа женщина года по версии Billboard

Названа женщина года по версии Billboard. Обладательницей титула стала актриса и певица Селена Гомес.

Издание считает, что артистка сейчас на пике своей карьеры. Предыдущие два года она практически не выходила из топ-10 музыкальных чартов. Кроме того, Гомес отличилась в киноиндустрии, пишет ren.tv

Церемония вручения премии пройдет в Лос-Анджелесе 30 ноября во время ежегодного гала-ужина. В прошлом году этого звания удостоилась Мадонна.

Ранее премию получали Леди Гага, Тэйлор Свифт, Пинк, Кэти Перри, Фёрги и Бейонсе.